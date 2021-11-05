Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e terör tepkisi: Bu milletin de bir hesabı var

CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye şirin görünme çabasıyla teröre karşı mücadeleyi örseleyen bir siyaset anlayışıyla hareket etmesi, şehit ailelerinin tepkisini çekiyor.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tezkereye 'Hayır' oyu verip sonra da "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikircikli tavrına tepki gösteren şehit aileleri, "CHP ve İP'in bir hesabı varsa, bu milletin de bir hesabı var" dedi.
'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'
Esengül Alkış, ikinci çocuğuna 1 aylık hamileyken 2002'de Tunceli'de yaşanan çatışmada eşi Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ı şehit verdi.
Alkış, iki çocuğunu babasız büyüttü. Alkış, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek, "Ben eşimi bu bayrak, bu vatan için şehit verdim. İki yetim çocuk büyütüyorum. Kızım babasını hiç görmedi. Tezkereye hayır oyu veren CHP lideri şimdi Kandil'i yerle bir etmekten bahsediyor. Daha önce 'Bizim askerimiz niye oralara gidecek?' diyorlardı. Peki Kandil'i hangi askerle temizleyecekler. Atatürk yaşasaydı bunların yüzüne tükürürdü. Meral Akşener milliyetçi olduğunu söylüyor ama bu ülkeyi bölmek isteyenlerle aynı masaya oturuyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bebek katiline nasıl 'Sayın' diyebilir?" dedi.