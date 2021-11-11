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    • 11.11.2021 17:10
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    • 11.11.2021 17:10
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    Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı

    Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Eski HDP’li milletvekili terörden tutuklandı

    HDP Adıyaman Eski Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının P PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne finasman sağlayan ve örgüt üyeliği kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde HDP Adıyaman Eski Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alınmıştı.

    25. ve 26. dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele şubesinde yapılan sorgulamasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

    Cumhuriyet Savcılığı eski Milletvekili Yıldırım'ı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Mahkeme Behçet Yıldırım'ın tutuklanmasına karar verdi. Yıldırım, jandarma görevlileri tarafından teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi.
    Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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