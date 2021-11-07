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    • 07.11.2021 22:25
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    Vatandaşa hizmette vasat yandaşa hizmette sınırsız! Ekrem İmamoğlu 16 milyona değil CHP teşkilatlarına çalışıyor

    Her fırsatta 16 milyonun hakkını savunduğunu iddia eden ve '16 milyon için çalışıyoruz' söylemini dile getiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşa değil yandaşa çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi. Görevi İstanbul halkına hizmet olan İBB aracı ve personellerinin CHP Tuzla ilçe teşkilatını yeni yerine taşıdığı görüntülendi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu vatandaşa değil yandaşa hizmet ediyor!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '16 milyon için çalışıyoruz' sözleri havada kaldı.


    Göreve geldiğinden beri vasat belediyecelik sergileyen İmamoğlu yönetimi, İstanbulluyu hizmet yerine çile getirmiş, bakımsızlıktan dökülen İETT araçları, metrolardaki yoğunluk ve günün her saati kilitlenen trafik İstanbullunun kabusu olmuştu.



    Yaşanan bu gelişmelerin üzerine bir de vatandaşa hizmet amacıyla kullanılması gereken Belediye araçlarının yandaşa peşkeş çekildiği ortaya çıktı.

    İBB'YE BAĞLI ARAÇ VE PERSONELLER...
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Makine İkmal' TIR'ının İBB personelleri ile birlikte CHP Tuzla ilçe teşkilatını yeni yerine taşıdığı görüntülendi.



    Belediye personelinin yeleklerini giyerek İBB logosunu göstermemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.



        16 MİLYONA DEĞİL CHP TEŞKİLATLARINA ÇALIŞIYOR
        Her fırsatta 16 milyonun hakkını savunduğunu iddia eden Ekrem İmamoğlu'nun CHP teşkilatlarına çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi.

        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda İstanbul'a yapılan her hizmetin tanımının İstanbul'a ait olduğunu söylemiş ve herhangi bir siyasi partiye ait olmadığını ifade etmişti.



        İmamoğlu söz konusu programda "Siyasi parti bir hizmetin sahibi olabilir mi?" ifadesini de kullanmıştı.



        CHP'NİN İKİ YÜZLÜ TUTUMU
        İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine gelinen noktada İBB'nin araç ve personelleri ile vatandaşa değil yandaşa hizmet etmesi iki yüzlü bir tutum sergilediklerini kanıtladı.

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        Haberler Güncel Vatandaşa hizmette vasat yandaşa hizmette sınırsız! Ekrem İmamoğlu 16 milyona değil CHP teşkilatlarına çalışıyor
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