Vatandaşa hizmette vasat yandaşa hizmette sınırsız! Ekrem İmamoğlu 16 milyona değil CHP teşkilatlarına çalışıyor





16 MİLYONA DEĞİL CHP TEŞKİLATLARINA ÇALIŞIYOR

Her fırsatta 16 milyonun hakkını savunduğunu iddia eden Ekrem İmamoğlu'nun CHP teşkilatlarına çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda İstanbul'a yapılan her hizmetin tanımının İstanbul'a ait olduğunu söylemiş ve herhangi bir siyasi partiye ait olmadığını ifade etmişti.