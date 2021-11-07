Vatandaşa hizmette vasat yandaşa hizmette sınırsız! Ekrem İmamoğlu 16 milyona değil CHP teşkilatlarına çalışıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '16 milyon için çalışıyoruz' sözleri havada kaldı.
Göreve geldiğinden beri vasat belediyecelik sergileyen İmamoğlu yönetimi, İstanbulluyu hizmet yerine çile getirmiş, bakımsızlıktan dökülen İETT araçları, metrolardaki yoğunluk ve günün her saati kilitlenen trafik İstanbullunun kabusu olmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin üzerine bir de vatandaşa hizmet amacıyla kullanılması gereken Belediye araçlarının yandaşa peşkeş çekildiği ortaya çıktı.
İBB'YE BAĞLI ARAÇ VE PERSONELLER...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Makine İkmal' TIR'ının İBB personelleri ile birlikte CHP Tuzla ilçe teşkilatını yeni yerine taşıdığı görüntülendi.
Belediye personelinin yeleklerini giyerek İBB logosunu göstermemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.