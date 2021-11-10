Son dakika! Firari çete lideri Sedat Peker ve ailesi için flaş talep: Mal varlıklarına el konulsun

Sadece Peker ailesi değil davanın diğer sanıkları Abdullah Süngü, Fikret Aydın ve eşleri ile sanık Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da birinci derece yakınları noktasında da aynı şekilde alt ve üst soydan birinci derede akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi mal varlıklarının suç sonucu elde edilme ihtimali nedeniyle müsaderesi talep edildi. Şimdi mahkemenin talebe ilişkin kararı bekleniyor.

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