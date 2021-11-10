Son dakika! Firari çete lideri Sedat Peker ve ailesi için flaş talep: Mal varlıklarına el konulsun

Son dakika haberi... Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 92 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü bir döner firmasının ortaklarından ve davanın mağduru olan Emrah Sarıtaş, Sedat Peker, eşi Özge Peker, bazı sanıklar ve ailelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.
"MAL VARLIKLARINI KAÇIRIP DEVRETMEDEN EL KONULSUN"
Sabah'ın aktardığına göre davanın görüleceği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile dilekçe sunan davanın mağduru Emrah Sarıtaş, dava konusu suçlamalar ve gerçekleşen zararın mal varlığına yönelik olması nedeniyle zararının karşılanmasını istedi.
Mahkemeye sunulan dilekçede avukat Hakan Tunçkol, sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve 3. kişilere devredilmemesi için önemli bir adım attı. Hem mal varlıklarının tespiti hem de tedbir konulup müsadere edilmesini istedi.
"BİRİNCİ DERECE AKRABALARININ DA MAL VARLIĞI TESPİT EDİLSİN"