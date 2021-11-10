Oğuzhan Uğur 10 Kasım'da Araplara faşistçe sözler sarf etti: Hava saldırısı falan sanmıştır garipler

"Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik"