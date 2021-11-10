Oğuzhan Uğur 10 Kasım'da Araplara faşistçe sözler sarf etti: Hava saldırısı falan sanmıştır garipler

YouTuber Oğuzhan Uğur, 10 Kasım ile ilgili yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mültecileri hedef aldı.
Uğur'un Twitter paylaşımı şöyle:
"Siren çalarken Maslak'ta çoğu araç durmadı. Maslak nüfus çoğunluğu da Araplardan oluşuyor. Hava saldırısı falan sanmıştır garipler. Ha bu arada, üzülmeyin dedim diye üzülmeyecek değilsiniz tabii. O beni ilgilendirmez."
Irkçı Uğur kısa süre sonra söz konusu skandal paylaşımını sildi.
İSLAM VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETİYLE DALGA GEÇMİŞTİ
Ağustos'ta İslami değerlere hakaret eden Oğuzhan Uğur hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.