Son dakika! Savcılık, İslam'a ve Hz. Muhammed'in sünnetine hakaret eden YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma açtı

Bu fiili kınamak üzere buraya geldiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu şahıs yaptığı açıklamada, 'Bu fragmanda Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrün üzerine daha büyük bir kabahat işlemiştir. " dedi.

Suç duyurusunda bulunanlardan Erdal Tek ise İslami değerlerle dalga geçmenin hoş karşılanmadığını, insanların birbirine saygıyı yitirmemesi gerektiğini belirtti.