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    • 23.08.2021 17:22
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    Son dakika! Savcılık, İslam'a ve Hz. Muhammed'in sünnetine hakaret eden YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma açtı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, YouTube kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan YouTuber Oğuzhan Uğur'la ilgili soruşturma başlatıldı. Haberin detayları...

    İslam’a saldıran Oğuzhan Uğur’a soruşturma

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup vatandaş, Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.

    Dilekçede, Uğur'un, sosyal medya hesaplarında yayınlanan "P!NÇ" isimli programının fragmanında, İslami değerlere hakaret edilerek, ırkçılık yapıldığı ve nefret suçu işlendiği belirtildi.

    İSLAM'A HAKARET MÜLTECİLERE IRKÇILIK VE NEFRET SUÇU...

    Uğur'un, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği kaydedilen dilekçede, "Uğur, ırkçılık ve ayrımcılık yaparak, ülkemizce imza atılan ve kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla yasaklanmış olan insanlık suçu işlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

    YouTuber Oğuzhan Uğur'dan İslam'a saldırı

    Konuya ilişkin adliye önünde basın açıklaması yapan Gazeteci Hasret Yıldırım, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemiyle ve İslam ile alay edildiğini söyledi.

    "ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK"

        Bu fiili kınamak üzere buraya geldiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu şahıs yaptığı açıklamada, 'Bu fragmanda Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrün üzerine daha büyük bir kabahat işlemiştir. " dedi.

        Suç duyurusunda bulunanlardan Erdal Tek ise İslami değerlerle dalga geçmenin hoş karşılanmadığını, insanların birbirine saygıyı yitirmemesi gerektiğini belirtti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suç duyurularını işleme koyarak, Uğur hakkında soruşturma başlattı.

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        Haberler Güncel Son dakika! Savcılık, İslam'a ve Hz. Muhammed'in sünnetine hakaret eden YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma açtı
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