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    • 10.11.2021 20:15
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu! İşte son durum

    Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar" ifadelerini kullandı.

    9 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            3 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu! İşte son durum
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