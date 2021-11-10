Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu! İşte son durum

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar" ifadelerini kullandı.