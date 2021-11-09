SON DAKİKA: Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın 3 maymunu oynadı! Topu hep Mehmet Aydın'a attı

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta 5 saat süren ve 21 saydan oluşan ifadesinin detayları ortaya çıktı.
PARA, KARDEŞLERİN ARALASINI BOZMUŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada Fatih Aydın'a 24 soru yöneltildi. Çiftlik Bank sisteminin nasıl kurulduğu, vaatleri, elde edilen gelirin ne olduğuna ilişkin birçok soruya Aydın "bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Çalışma alanının şarküteri olduğunu söyleyen şirketin 2 numarası, kardeşi Mehmet Aydın'la arasının bozulma nedenin 'para' olduğunu söyledi. Sanıklardan Savaş Yıkılmaz'ın şirkete 30 bin lira ödeme yapacağını, Mehmet Aydın'ı arayarak "parayı ağabeyin Fatih'e bırakıyorum" demesinin ardından Mehmet Aydın'ın "sen o parayı ağabeyime verirsen o parayı senden tekrar tahsil ederim" dediğini söyledi. Bu lafı duyunca da kardeşiyle aralarının bozulmaya başladığını ifade etti.