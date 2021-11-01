Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başladı!

Binlerce vatandaşın mağdur olduğu Çiftlik Bank vurgununda flaş bir gelişme yaşandı.
Uruguay'da yakalanıp tutuklanan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başlatıldı.
Fatih Aydın
TEMMUZ AYINDA YAKALANMIŞTI
Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklandı.
Bu gelişmenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Suçluların iadesi (istinabe) talebi gereği Uruguay Adli makamları talebi uygun gördü. Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.
4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün süreyle Mali Suçlar Müdürlüğü'nde gözaltına alınması noktasında karar verildi.