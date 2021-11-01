Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başladı!

TOSUNCUK TUTUKLANMIŞTI

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine getirilmiş, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.