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    • 01.11.2021 18:42
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    Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başladı!

    Çiftlik Bank vurgununda flaş bir gelişme yaşandı. Uruguay’da yakalanıp tutuklanan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başlatıldı.

    AJANSLAR
    Çiftlik Bank vurgununda yeni gelişme!

    Binlerce vatandaşın mağdur olduğu Çiftlik Bank vurgununda flaş bir gelişme yaşandı.

    Uruguay'da yakalanıp tutuklanan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başlatıldı.


    Fatih Aydın

    TEMMUZ AYINDA YAKALANMIŞTI
    Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklandı.

    Bu gelişmenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Suçluların iadesi (istinabe) talebi gereği Uruguay Adli makamları talebi uygun gördü. Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

    4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK
    Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün süreyle Mali Suçlar Müdürlüğü'nde gözaltına alınması noktasında karar verildi.

        77 BİN 868 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında iki ayrı soruşturmada toplam 3 bin 802 kişi şikayetçi olmuş, hazırlanan iddianamelerde 18 sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" toplamda 23 bin 364'er yıldan 77 bin 868'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

        TOSUNCUK TUTUKLANMIŞTI
        Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

        Aydın, 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

        Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine getirilmiş, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

        Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar vermişti.

        Aydın hakkında, "Çiftlik Bank" olayıyla ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı bir dava da bulunuyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başladı!
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