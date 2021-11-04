SON DAKİKA! Çiftlik Bank'ın iki numarası Fatih Aydın ifade vermeyi reddetti

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"Çiftlik Bank" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve yakalandığı Ukrayna'dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın, İstanbul'a getirilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve dört gün gözaltı süresi bulunan Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerine bugün başlandı. Fatih Aydın'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermek istemediğini söylediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi. Aydın'ın yanında getirdiği SD kartın incelemesi devam ederken, Aydın yarın sabah İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

İLK SÖZLERİNDE REDDETMİŞTİ

Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen "Çiftlik Bank" soruşturması ve davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın ilk ifadesinde, "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" dediği öğrenildi. Akıllara kardeşi Mehmet Aydın'ın, "Şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın'ı atadım" ifadesi geldi.

İŞTE O KAPSAMLI SORULAR

Fatih Aydın'ın resmi ifade alma işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenilirken Aydın'a savcılık ve emniyet tarafından hazırlanacak kapsamlı sorular yöneltilecek.

Aydın'a şirketteki rolü, şimdiye kadar neden firarda olup Türk makamlarına teslim olmadığı, mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağı, mağdurlardan toplanan paraların nerede olduğu ve yurt dışına çıkışının nasıl sağlandığı gibi titizlikle hazırlanan soruların yöneltilmesi bekleniyor.

ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLENLER: 1 KURUŞU BİLE YOKMUŞ

Öte yandan Fatih Aydın'ın yapılan üst aramasında hiç parasının çıkmadığı, cep telefonunun bulunmadığı ancak üzerinde 4 GB kapasiteli cep telefonlarına takılan bir SD kartın bulunduğu öğrenildi. Bu kartın incelemeye alındığı da belirtilirken, Aydın'ın üzerinde aşı kartı, geçici pasaport, Türkiye Cumhuriyeti eski ve yeni kimlik kartı, ehliyet ile Uruguay'ın verdiği geçici kimlik kartı ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...