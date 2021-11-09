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    • Güncel
    • 09.11.2021 16:20
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    • 09.11.2021 16:20
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    THY'den Belarus uçuşu hakkında çıkan haberlere yalanlama

    "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor" haberlerine THY'den yalanlama geldi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    Belarus uçuşu hakkında çıkan haberlere yalanlama

    Türk Hava Yolları (THY) uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberlerini yalanladı.

    Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında Türk Hava Yolları'nın Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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    Haberler Güncel THY'den Belarus uçuşu hakkında çıkan haberlere yalanlama
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