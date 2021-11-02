Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2021 13:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 19:30
    ABONE OL

    Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'de!

    Son dakika... Çiftlik Bank davasının sanığı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve Temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın teslim alındı. Aydın, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. Fatih Aydın'ı taşıyan uçak 18.20 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Aydın'ın ülkeye geldiğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. İşte enselendiği anlar...

    İHA
    ’Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi!

    Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi firari Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da yakalanmıştı.

    TESLİM ALINDI
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uruguay'da tutuklu bulunan Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Başsavcılığın talebi üzerine Uruguay adli makamları, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemleri başlattı. Son dakika gelen bilgiye göre, Fatih Aydın, teslim alındı Türkiye'ye getiriliyor.

    ÖZEL EKİP PAKETLEDİ
    Yapılan işlemlerin ardından iade işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na bağlı 4 kişilik özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmek üzere Brezilya Sao Paulo'dan Türk Hava Yolları uçağına bindirildi.

    THY uçağının saat 18.25'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. Şüpheli Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndaki giriş işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

        FATİH AYDIN'I TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
        Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın'ı taşıyan uçak 18.20 sularında İstanbul Havalimanı'na indi.

        İnişin akabinde park pozisyonuna ulaşmasının ardından uçağa gelen polis ekipleri, Fatih Aydın'ı teslim alarak uçak altındaki araca bindirdikten sonra gerekli işlemler için İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Fatih Aydın pasaport kontrolünde kameraya yansıdı.

        TEMMUZ AYINDA YAKALANMIŞTI
        Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklandı.

        Bu gelişmenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Suçluların iadesi (istinabe) talebi gereği Uruguay Adli makamları talebi uygun gördü. Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

        77 BİN 868 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında iki ayrı soruşturmada toplam 3 bin 802 kişi şikayetçi olmuş, hazırlanan iddianamelerde 18 sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" toplamda 23 bin 364'er yıldan 77 bin 868'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

        TOSUNCUK TUTUKLANMIŞTI
        Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya yığınak yapmaya başladı! ABD’den sert tepki...
        Haberler Güncel Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'de!
            SON DAKİKA