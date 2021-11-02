Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'de!

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi firari Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da yakalanmıştı.
TESLİM ALINDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uruguay'da tutuklu bulunan Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Başsavcılığın talebi üzerine Uruguay adli makamları, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemleri başlattı. Son dakika gelen bilgiye göre, Fatih Aydın, teslim alındı Türkiye'ye getiriliyor.
ÖZEL EKİP PAKETLEDİ
Yapılan işlemlerin ardından iade işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na bağlı 4 kişilik özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmek üzere Brezilya Sao Paulo'dan Türk Hava Yolları uçağına bindirildi.
THY uçağının saat 18.25'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. Şüpheli Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndaki giriş işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.