Malatya'da çöken bina için korkunç iddia! Kolonları...
Son dakika haberleri... Malatya'da iki katlı bir bina yerle bir oldu. Binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Toplam 20 kişi olduğu tahmin edilen enkaz altında 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Bina ile ilgili korkunç bir iddia da gündeme geldi. İşte detaylar ve olay yerinden kareler...
09.11.2021 18:23
- Son Güncelleme: 09.11.2021 22:51
Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
13 YARALI KURTARILDI
Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.