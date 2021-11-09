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    • 10.11.2021 06:54
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    10 Kasım'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? 10 Kasım Çarşamba hangi yollar kapalı? FSM, Yavuz Sultan Selim...

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne geri sayım devam ediyor. Milyonlarca kişi 10 Kasım Çarşamba günü hangi yollar kapalı? 10 Kasım köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? sorularına cevap arıyor. Vatandaşlar Otobüs, metrobüs, metro, marmarayi vapur gibi toplu taşımaların bedava mı olacağını merak ediyor. Sürücüler de köprü ve otoyolların (FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Beklenen açıklamalar peş peşe geldi. İşte 10 Kasım Çarşamba günü hakkında yapılan duyurular...

    10 Kasım’da köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

    Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yollar belli oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan 10 Kasım Çarşamba günü hangi yollar kapalı? sorusu yanıt buldu. Bir yandan da 10 Kasım'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? merak ediliyor. İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba günü FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili son gelişmeler...

    10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI?

    Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da trafiğe kapalı olacak yollarla ilgili, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. Yıldönümü münasebetiyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni düzenleneceği, tören sonrası ise yoğun vatandaş ziyareti olacağı bildirilmiştir.

    Söz konusu program ile ilgili olarak, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 06.30'dan itibaren; Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarına çıkış yan varyantları Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde) GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı - Anadolu Meydanı Arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde) Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokakların çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

    10 Kasım 2021 Çarşamba günü araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili olarak, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

    10 KASIM BUGÜN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım resmi tatil değildir bu nedenle de toplu taşımaların, köprü ve otoyolların ücretsiz olması söz konusu değildir.

        10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ'NDE NE YAPILIR?

        10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

        10 KASIM'DA NE OLDU?

        Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.

        Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı. Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.
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        Haberler Güncel 10 Kasım'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? 10 Kasım Çarşamba hangi yollar kapalı? FSM, Yavuz Sultan Selim...
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