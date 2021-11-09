Binali Yıldırım aradı Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Sakın taviz vermeyin

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya'da '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında Türk Kızılay'ı tarafından yaptırılan anaokulunun açılış törenine katıldı.
Programlar doğrultusunda önce Adapazarı ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da esnafla buluşan Yıldırım, sonrasında ise AK Parti Sakarya İl Binasını ziyaret etti.
"REİSİ ARA" SÖZLERİNİ KIRMADI, CUMHURBAŞKANINI TELEFONLA ARADI
Partililerin art arda "Reisi ara" sloganları atması sonrasında Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı.
Telefon görüşmesi esnasında coşkulu kalabalığın tezahüratlarını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun" sorusuna Binali Yıldırım, "İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık" cevabını verdi.