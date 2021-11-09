Binali Yıldırım aradı Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Sakın taviz vermeyin

"SAKARYA KENDİNE YAKIŞANI YAPACAK"

Telefon görüşmesinden coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, "Hep beraber inşallah 2023'e yürüyor muyuz. 2023 için hazırlıklar tamam mı? İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor, onlar ancak sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimiz çok önemli, sakın bu konuda taviz vermeyin" ifadelerini kullandı.