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    • 09.11.2021 22:25
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    • 09.11.2021 22:49
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    Binali Yıldırım aradı Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Sakın taviz vermeyin

    Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya İl Binası önündeki gençlerin "Reis'i ara" çağrılarına kayıtsız kalamadı. Telefonda gençlerin sesini duyan Başkan Erdoğan, "Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun" diye sordu. Yıldırım ise "İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık" yanıtını verdi. Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor, onlar ancak sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimiz çok önemli, sakın bu konuda taviz vermeyin” ifadelerini kullandı.

    Reisi ara...

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya'da '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında Türk Kızılay'ı tarafından yaptırılan anaokulunun açılış törenine katıldı.

    Programlar doğrultusunda önce Adapazarı ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da esnafla buluşan Yıldırım, sonrasında ise AK Parti Sakarya İl Binasını ziyaret etti.

    "REİSİ ARA" SÖZLERİNİ KIRMADI, CUMHURBAŞKANINI TELEFONLA ARADI
    Partililerin art arda "Reisi ara" sloganları atması sonrasında Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı.

    Telefon görüşmesi esnasında coşkulu kalabalığın tezahüratlarını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun" sorusuna Binali Yıldırım, "İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık" cevabını verdi.

        "SAKARYA KENDİNE YAKIŞANI YAPACAK"
        Telefon görüşmesinden coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, "Hep beraber inşallah 2023'e yürüyor muyuz. 2023 için hazırlıklar tamam mı? İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor, onlar ancak sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimiz çok önemli, sakın bu konuda taviz vermeyin" ifadelerini kullandı.
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