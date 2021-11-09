CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "elektrik" yüklü yalanı ifşa oldu





Konuya bahsi geçen Fındıklı ve Kuzuören Köylerinde geçtiğimiz yıl ise KÖYDES projesi ile 200 bin liraya içme suyu ve isale hattı yenilendi. Köylerde herhangi bir ulaşım sorununun da olmaması ile birlikte bu yaz ayında menfez çalışmaları da tamamlandı. KÖYDES projesi ile devam eden çalışmalar kapsamında ise içme suyu çalışmalarının bir hfata içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.