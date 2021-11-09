Lütfü Türkkan'ın küfrünü "AK Parti provokasyonu" diye örtmeye çalışan Akşener! İşte sana gerçek...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil." dedi.





CHP ile ortak yapım bir yalanı yeniden dillendiren Akşener, bugün partisinin grup toplantısında "provokasyon" iddiasını yineledi. Akşener, "Geçtiğimiz cuma AK Parti'nin, planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler, cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor." ifadeleriyle okları Lütfü Türkkan'dan şehit yakınına çevirmeye kalkıştı!

İZMİR YALANI DEŞİFRE OLDU

CHP ve İP'in İzmir yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesini provokasyon olarak nitelemesine tepki gösterdi.