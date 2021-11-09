10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı