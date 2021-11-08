Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.11.2021 12:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2021 12:28
    ABONE OL

    İP'li İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'dan şehidin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a yıkama yağlama

    Millet İttifakı cephesi İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etmesine sessiz kalmakla yetinmediği gibi bir de skandala imza atan Türkkan'a methiyeler diziyor. İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın mükemmel bir insan olduğunu açıklayan paylaşımı RT'ledi.

    Sessiz kaldıkları yetmedi methiyeler diziyorlar

    İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın mükemmel bir insan olduğunu açıklayan paylaşımı RT'ledi.

    Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."



    İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı; 6 Kasım 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından küfür ettiğini açıklayan Lütfü Türkkan'a destek verdi. İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın paylaşımında; "Siz Sayın Lütfü Türkkan mükemmel bir insansınız tahrikleri ve provakatörlüklerin herkes farkında.." iddiaları yer aldı.



    Sabah'ta yer alan habere göre İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'ın, İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın söz konusu paylaşımını RT etmesi dikkat çekti.

    MİLLET İTTİFAKI SKANDALA NEDEN SESSİZ?
    İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür skandalının ardından CHP sessizliğe büründü. Partiden konuyla ilgili hala bir açıklama gelmedi. Muhalefetin sessizliği tepkilere neden olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olayın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığı, Türkkan hakkında CHP'lilerin açıklama yapmaması gerektiğini istediği iddia edildi.

    NE OLMUŞTU?
    İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

    Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.

    Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.

    Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi!
    Haberler Güncel İP'li İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'dan şehidin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a yıkama yağlama
        SON DAKİKA