Antalya'da akılalmaz kaza! Halk otobüsünün durağa ve direklere çarpma anı kamerada

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Şükrü Bahadır (68) yönetimindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü, freni boşalınca durağa çarptı.
Kaza sonrası otobüs şoförü, trafiğe engel olmaması için aracı yol kenarına almak istedi.
Bu sırada mobese direğini deviren otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya'nın kullandığı 07 GN 339 plakalı kamyonete ve son olarak elektrik direğine çarparak durdu.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Şükrü Bahadır, kazanın otobüsün freninin tutmamasından kaynaklandığını söyledi.