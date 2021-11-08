Antalya'da akılalmaz kaza! Halk otobüsünün durağa ve direklere çarpma anı kamerada

Sürücü aracın vitese girmediğini söyleyip yolcuları otobüsten indiriyor. Gelen polis ekibine otobüsün evrakını veren sürücü, aracın kenara çekilmesi talimatı üzerine tekrar sürücü koltuğuna oturuyor. Hareket eden otobüsün direklere çarpma anları ve şoförün araçtan inişi, görüntülerde yer aldı. Civardaki bir iş yerinin kamerasına ise otobüsün direğe çarpması ve panik anları yansıdı.

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