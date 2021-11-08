9 Kasım bugün resmi tatil mi? 9 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım'da okullar, hastaneler, bankalar açık mı?

10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe'de hayatını kaybeden Atatürk ölüm yıldönümde yurt genelinde etkinlikle anılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmet ve sevgiyle anılacak. Bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Devlet dairelerinin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, "9 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 9 Kasım Salı resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar, hastaneler, bankalar açık mı? sorularının yanıtlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!