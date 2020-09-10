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    • 10.09.2020 15:56
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    'den ihraç edilen ' destekliyor' dediği İYİ Parti'ye geçti

    'den ihraç edilen Milletvekili , İYİ Parti'ye geçti. Genel Başkan 'in törenle rozet taktığı Erhan Usta'nın İYİ Parti'ye geçmesinin ardından geçmişteki videosu sosyal medyada gündem oldu. Usta, yaptığı basın açıklamasında "İYİ Parti'yi destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr

    'den ihraç edilen 'nın, İYİ Parti'ye katıldı. Usta'nın rozeti Genel Başkan tarafından bir törenle takıldı.

    MHP'nin Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken ihraç edilen Usta, İYİ Parti'ye katıldı.

    Rozet töreninin gerçekleşmesinin ardından sosyal medya Usta'nın geçmişte İYİ Parti ile ilgili söylediği sözlerin bulunduğu bu videoyu birbirine göndermeye başladı.

    Videoda Bağımsız Milletvekili Erhan Usta şu ifadeleri kullanıyor: "CHP'nin çektiği HDP'nin İP'in (İYİ Parti) bazı partilerinde içerisinde yer aldığı bir bloklaşma bir ittifak var. Bunlar kendi takdirleridir. Bunlara bir seçim ittifakı haline dönüşür mü dönüşmez bilmiyorum, ama kendini ifade ettiği gibi ilkesel anlamda birer birlikte hareket etme anlamında birlikte hareket etme anlamında karşı tarafta bir ittifak var. Tabii çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ'de destekliyor."

    Bilindiği üzere Koray da İYİ Parti için yine "FETÖ'cüler de destekliyor" açıklaması yapmıştı.

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