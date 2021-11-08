Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru tarihleri 2021 nedir? Green Card başvuru şartları...

Amerika'da yaşamak için oturum izni almak isteyen vatandaşlar tarafından Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Yurtdışından alınacak kişiler için çekiliş düzenlenecek ve bu çekilişe göre sonuçlar açıklanacak. Peki Green Card başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Henüz başvurmamış olanlar için başvuruların hala devam ettiğini belirtelim. Peki şartlar neler? Kimler Green Card alabilir? Sonuçlar neye göre belirleniyor? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...
GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021 NE ZAMAN?
6 Ekim'de başlayan başvurular 9 Kasım tarihinde sona erecek. Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor. Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.
Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor. Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor. Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.
Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.