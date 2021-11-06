Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcılara Kanal İstanbul tehdidi: "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek"

Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Kanal İstanbul Projesi, ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır. Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabana zıt niteliktedir.