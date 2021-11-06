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    • Güncel
    • 06.11.2021 10:33
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    • 06.11.2021 10:55
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcılara Kanal İstanbul tehdidi: "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek"

    Ülke için yapılan her projeye karşı çıkan, Avrupa'da zirveye oynayan İstanbul Havalimanı'nı bile engellemeye çalışan CHP zihniyeti şimdi de Kanal İstanbul'a takoz olma peşinde. Davutoğlu'nun yayın organı Karar tv ekranlarında açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, iş dünyasına Kanal İstanbul tehdidini sürdürerek "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kanal İstanbul tehdidi
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu medyası Karar tv ekranlarında Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'ye çağ atlatacak her projeye ket vurmak isteyen Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul konusundaki tehditlerini de sürdürdü.



    "BU İHALEYİ KİM ALIRSA AĞIR BEDELLER ÖDEYECEK"

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesini engelleyeceklerini iddia ederek "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek. Her şeyi İstanbul'a aktarırsanız bu olmaz ülkenin dengeli büyümesi ve gelişmesi lazım. Kanal İstanbul gerçekleşmeyecek. Ülkesin seven ülkesine hizmet etmek isteyen hiç kimsenin bu projeye destek vereceğini sanmıyorum." dedi.



    BÜYÜKELÇİLERE ŞİKAYET MEKTUBU!
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm büyükelçilere kendi dillerinde "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili mektup gönderdiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, büyükelçilere mektubunda adeta Türkiye'yi şikayet etti, "beni desteklerseniz sizin sözünüzden çıkmam" mesajı verdi.

        Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

        "Kanal İstanbul Projesi, ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır. Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabana zıt niteliktedir.

        Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. Kanal İstanbul Projesi'nin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim. Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum. Saygılarımla."

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