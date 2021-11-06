Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcılara Kanal İstanbul tehdidi: "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu medyası Karar tv ekranlarında Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'ye çağ atlatacak her projeye ket vurmak isteyen Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul konusundaki tehditlerini de sürdürdü.
"BU İHALEYİ KİM ALIRSA AĞIR BEDELLER ÖDEYECEK"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesini engelleyeceklerini iddia ederek "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek. Her şeyi İstanbul'a aktarırsanız bu olmaz ülkenin dengeli büyümesi ve gelişmesi lazım. Kanal İstanbul gerçekleşmeyecek. Ülkesin seven ülkesine hizmet etmek isteyen hiç kimsenin bu projeye destek vereceğini sanmıyorum." dedi.
BÜYÜKELÇİLERE ŞİKAYET MEKTUBU!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm büyükelçilere kendi dillerinde "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili mektup gönderdiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, büyükelçilere mektubunda adeta Türkiye'yi şikayet etti, "beni desteklerseniz sizin sözünüzden çıkmam" mesajı verdi.