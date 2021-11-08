Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Dünya Şehircilik Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü mesajı şu şekilde:
Şehirler; kültür ve medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve yayıldığı mekânlar; geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan ortak yaşam alanlarıdır. Şehirler; bizimle birlikte yaşayan ve gelişen canlı bir dünyadır.
Geçmişten bu yana insanlığın en büyük başarılarının şehirlerde ve sosyal çevre içerisinde gerçekleştiği bilinciyle; şehirlerimizi, insan, mekân ve çevre ilişkisi bağlamında ele alıyoruz.
"Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler" hedefiyle; sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Tarihi kent merkezlerinin ve meydanlarının ihyasından eski sanayi alanlarının taşınmasına, sel ve heyelan riski altındaki yapıların dönüştürülmesinden tarımköy projelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden modern otoparklara kadar çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Bugün artık, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimiyle yeni bir döneme girdik. Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz.