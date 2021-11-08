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    • 08.11.2021 16:23
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    • 08.11.2021 16:25
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    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Dünya Şehircilik Günü mesajı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Kurum mesajında "Yeşil ve Mavi Koridorlar, Sıfır Atık ve Sıfır Mavi Atık" projelerine dikkat çekti.

    Bakan Kurum’dan Dünya Şehircilik Günü mesajı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü mesajı şu şekilde:

    Şehirler; kültür ve medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve yayıldığı mekânlar; geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan ortak yaşam alanlarıdır. Şehirler; bizimle birlikte yaşayan ve gelişen canlı bir dünyadır.

    Geçmişten bu yana insanlığın en büyük başarılarının şehirlerde ve sosyal çevre içerisinde gerçekleştiği bilinciyle; şehirlerimizi, insan, mekân ve çevre ilişkisi bağlamında ele alıyoruz.

    "Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler" hedefiyle; sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya ediyoruz.

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Tarihi kent merkezlerinin ve meydanlarının ihyasından eski sanayi alanlarının taşınmasına, sel ve heyelan riski altındaki yapıların dönüştürülmesinden tarımköy projelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden modern otoparklara kadar çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

    Bugün artık, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimiyle yeni bir döneme girdik. Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz.

        81 şehrimize yaptığımız 81 milyon m2 millet bahçemizle, ekolojik koridorlarımızla, bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımızla Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz. Korunan doğal alanlarımızın büyüklüğünü her geçen gün artırıyoruz. Millet bahçelerimizle, açık ve yeşil alanlarımızla, ekoloji temelli bir anlayışla Yeşil ve Mavi Koridorlar oluşturuyoruz.

        Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Projemizle doğal alanlarımızı korurken ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyoruz. Sıfır Atık Mavi'yle denizlerimizde, göllerimizde, akarsularımızda kirliliğe karşı mücadele ediyor, su kaynaklarımızı koruyoruz.

        Şehirlerimizde; kendi enerjisini üreten, enerji savurmayan, su hasadı yapan, sıfır atık uyumlu, akıllı sistem uygulamalarıyla donatılmış yapılar inşa ediyoruz.

        Tüm bu çalışmalarımızla bütün illerimizi 2023'e, 2053'e ve 2071'e en güzel şekilde hazırlıyoruz. Şehircilik geleneğimizden aldığımız ilhamla ihya ettiğimiz şehirlerimizi evlatlarımıza en güzel haliyle bırakacağız.

        Bilge Mimar Turgut Cansever'in de dediği gibi "İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir." Dünyamızı, şehirlerimizi güzelleştireceğiz. Gelecek nesillerimizin ruhunu, gönlünü, aklını ihya edecek, şehirler kuracağız. Ben bu duygularla Dünya Şehircilik Günü'nü kutluyor, bizlere hayat olan şehirlerimiz için yaptığımız tüm çalışmaların hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
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