Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Dünya Şehircilik Günü mesajı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Tarihi kent merkezlerinin ve meydanlarının ihyasından eski sanayi alanlarının taşınmasına, sel ve heyelan riski altındaki yapıların dönüştürülmesinden tarımköy projelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden modern otoparklara kadar çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün artık, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimiyle yeni bir döneme girdik. Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz.