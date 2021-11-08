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    • Güncel
    • 08.11.2021 16:57
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    • 08.11.2021 17:01
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    Orhan Pamuk'a "Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret" suçlaması sonrası verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

    Son dakika haberi... Yazar Orhan Pamuk hakkında, "Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret" suçlaması sonrası verilen takipsizlik kararı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldı. İtiraz üzerine savcılık, Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlattı.

    Orhan Pamuk hakkında soruşturma

    İzmir Barosu'na kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Ülük, suç duyurusu dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un ''Veba Geceleri'' isimli kitabında, Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürk'e yönelik doğrudan bir hakaret olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

    Şikayetçi avukatın itirazı üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı.

    Bunun üzerine savcılık, Pamuk hakkında yeniden soruşturma başlattı.

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    Haberler Güncel Orhan Pamuk'a "Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret" suçlaması sonrası verilen takipsizlik kararı kaldırıldı
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