Rize'nin İkizdere ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sorduktan sonra susturularak bölgeden hemen uzaklaştırılan Havva Sevgen'in birinden para aldığına dair sosyal medyada dolaşan videolardaki şahıs öz oğlu çıktı.
Havva Sevgen ve oğlu Tarık Sevgen
Ailenin kasıtlı olarak paylaşıldığı düşünülen video için suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi. İlk olarak İkizdere ilçesini ziyaret eden Akşener burada halkın tepkisi ile karşılaştı.
İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kendisine ulaşan Havva Sevgen'in bir şahıs ile para alışverişi ettiğini iddia eden videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.