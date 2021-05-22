

Havva Sevgen ve oğlu Tarık Sevgen



Ailenin kasıtlı olarak paylaşıldığı düşünülen video için suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi. İlk olarak İkizdere ilçesini ziyaret eden Akşener burada halkın tepkisi ile karşılaştı.