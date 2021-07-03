İP'li Lütfü Türkkan'ın Necmettin Erbakan'a hakaretine AK Parti'den tepki! Temel Karamollaoğlu sessiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kanal İstanbul üzerinden hükümeti eleştirirken merhum Başbakan Necmettin Erbakan hakkında da çirkin ifadeler kullandı.

"ERBAKAN BOŞ TARLAYA TEMEL ATARDI"

Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan da çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.





KARAMOLLAOĞLU ERBAKAN'A HAKARETE SESSİZ KALDI

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın bu sözleri Saadet Partisi'nin tabanında rahatsızlığa neden olurken, Temel Karamollaoğlu bu ifadelere sessiz kaldı.



AK Parti İktidarı'nın Kanal İstanbul projesini eleştirirken ülkemizin kalkınmasına dair duruşundan taviz vermeyen Merhum Necmettin Erbakan Hoca ile ilgili sözlerimin yanlış bir anlaşılmaya sebep olmasından dolayı üzgünüm. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 2, 2021

ÜZGÜNÜM DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Lütfü Türkkan bir açıklama daha yaptı ve "AK Parti İktidarı'nın Kanal İstanbul projesini eleştirirken ülkemizin kalkınmasına dair duruşundan taviz vermeyen Merhum Necmettin Erbakan Hoca ile ilgili sözlerimin yanlış bir anlaşılmaya sebep olmasından dolayı üzgünüm." dedi.



Nasıl ülkemizin kalkınması için canla başla çalışan rahmetli ERBAKAN HOCAMIZA iftira attıysanız,



Tarihimizin en büyük hizmet ve eserlerini aziz Milletimize kazandıran Sn CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'a da iftira atıyorsunuz Sn @LutfuTurkkan



Şahidimiz eserlerimiz ve Milletimizdir. https://t.co/imKFByGHrU — Av.M.Emin AKBAŞOĞLU 🇹🇷 (@akbasogluemin) July 3, 2021

TEPKİ AK PARTİ'DEN GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, Twitter hesabı üzerinden Lütfü Türkkan'a şu sözlerle yanıt verdi: "Nasıl ülkemizin kalkınması için canla başla çalışan rahmetli Erbakan Hocamıza iftira attıysanız, tarihimizin en büyük hizmet ve eserlerini aziz milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da iftira atıyorsunuz Sn @LutfuTurkkan şahidimiz eserlerimiz ve milletimizdir."

SAADET PARTİLİ ARIKAN'DAN SERT TEPKİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Millî Görüş Hareketi Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

Erbakan Hoca'nın kimsenin hayal edemediği meseleleri devletin ve milletin gündemine soktuğunu belirten Arıkan, "Erbakan Hoca'nın ağır sanayi idealleri birtakım mihrakları öylesine rahatsız etmiştir ki; mesnetsiz iddialar ile partileri kapatılmış, siyasi yasaklar ile karşı karşıya kalmıştır. Buna rağmen yılmamış, Saadet Partisi genel başkanı olarak icra ettiği son vazifesinde dahi üreten bir Türkiye için gayret göstermiştir. Onun bu gayreti neticesindedir ki; 1970-1980 yılları arasında hükümet ortağı olma fırsatı bulduğu süre zarfı içerisinde 200 kadar temel atmış bunlardan 70 fabrika üretime geçmeyi başarmıştır. Bu rakamlar o dönem şartları açısından birilerinin hayal dahi edemeyeceği icraatların Erbakan Hoca tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Türkkan'ın bu dünyada bir gün belki hatırlanmayacak ama istihzada bulunduğu Erbakan Hoca'nın eserleri bu millete hizmet etmeye devam edecek ve asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.