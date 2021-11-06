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    • 06.11.2021 17:50
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    • 06.11.2021 18:04
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    Kocaeli’de alçak saldırı! Şehit Emre Kaan Arlı’nın mezarına PKK ve işediğini yazan terörist yakalandı

    Şehit mezarına Kocaeli’de çirkin saldırı gerçekleşti. Vatani görevini yaparken Siirt'te PKK'lı bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, 19 Ağustos 2015 yılında şehit olan Emre Kaan Arlı’nın mezarına ‘PKK’ yazıp, sinkaflı paylaşımda bulunan kişi yakalandı. Şehidin babası olayı öğrendikten sonra ağladığını söyledi. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Kocaeli’de şehit mezarına alçakça saldırı

    6 yıl önce Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezarına PKK yazan ve işediğini belirten kimliği belirsiz kişi Twitter üzerinden paylaştı.

    Skandal paylaşım vatandaşların büyük tepkisini çekti. Oğlunun mezarına düzenlenen terör saldırısını öğrenen şehit babası üzüntünü dile getirerek olayı gerçekleştiren alçağın bulunmasını istedi.

    Ayrıca İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınlarına karşı söylediği küfür nedeniyle de kınadı.

    "O YAZIYI GÖRÜNCE ŞU YAŞIMDA AĞLAMAK ZORUNDA KALDIM"

    Olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen şehit Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı, "Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisiyim. Neden yapıldığını bunu yapan bilir. Ben sabah saatlerinde telefona gelen mesajla bunu öğrendim. Mesajı görür görmez ilgili yerlerle paylaştım. Sabah erken saatlerinde mezarlığa geldim ancak yazının silinmiş olduğunu gördüm. O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım. Bugün bize yapıldı yarın başkasına yapılırsa bunu sonu gelmez. Bizim her zaman PKK'ya karşı söylediğimiz bir şey var 'onlar ne yaparlarsa yapsınlar zafer bizim olacak' devletin yeterli mücadeleyi yaptığına inanıyoruz. Biz evladımızı verdik ama hazır asker olarak biz de burada duruyoruz. Zannetmesinler bu onlara kalmayacak. Bu konu ile ilgili devletin ilgili kurumu araştırmalarını yapmaktadır. Bu yazıyı yazan kişinin yakalanacağını eminim. Onlar erkekse gelsinler biz buradayken görüşelim. Son zamanlarda ülkede siyasi gerginlikler var bu olayın diğer olaylarla alakası yok. Ama bu gerginlikler yüzünden biz sahaya çekilmek isteniyormuş gibi bir algı var, biz öyle düşünüyoruz. Siyasilerin bundan sonraki açıklamalarını dikkat etmelerini ve toplumu germemelerini rica ediyoruz" dedi.

    YAKALANDI

        Kocaeli Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yapan kişi, Kocaeli Emniyetinin yapmış olduğu çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Sabah'ın aktardığına göre Kocaeli Valiliğinden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte 06/11/2021 günü (bugün) saat:12.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır. Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş olan şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bu güne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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        Haberler Güncel Kocaeli’de alçak saldırı! Şehit Emre Kaan Arlı’nın mezarına PKK ve işediğini yazan terörist yakalandı
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