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    • 06.11.2021 16:50
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batman'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini karşılamak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen Menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda hayvancılık projelerinin açılışını yapıyoruz. Batman OSB’de faaliyete giren 36 fabrikayı da buradan açıyoruz. 500 milyon liralık yatırım ile açılan bu fabrikalar sayesinde şehrimiz 4000 yeni istihdam sağlanmıştır. İşte bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB’nin kuruluna başladık. Huzura kavuşan Batman’ın yükselişini takdirle izliyor ve gerekli desteği veriyoruz. 20 yıl önce nasıl bir Batman vardı bugün nasıl bir Batman var." dedi.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Güzel yüzünüzü görmekten memnuniyet duyuyorum. Biz sizi Allah için seviyoruz.

    Ilısu Barajını hizmete aldık. Santralde üretilecek elektrik ülkemizin enerji ihtiyacımızın karşılanmasına önemli katkı sağlayacak. Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem içerde hem dışarda kirli kampanyalar yürütüldü. Elbette sadece Ilısu ile yetinmiyoruz. Bugün burada yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının OSB'deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Biz sizin için varız.

    HİZMETLERİ PEŞ PEŞE SIRALADI
    Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini karşılamak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen Menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda hayvancılık projelerinin açılışını yapıyoruz. Batman OSB'de faaliyete giren 36 fabrikayı da buradan açıyoruz. 500 milyon liralık yatırım ile açılan bu fabrikalar sayesinde şehrimiz 4000 yeni istihdam sağlanmıştır. İşte bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB'nin kuruluna başladık. Huzura kavuşan Batman'ın yükselişini takdirle izliyor ve gerekli desteği veriyoruz. 20 yıl önce nasıl bir Batman vardı bugün nasıl bir Batman var.



        1 MİLYARI AŞAN DEV YATIRIM
        Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu kamu ve özel sektör projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

        Batman yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş bir şehrimizdir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma dönemindeki sıkıntılarına baktığımızda karşımıza hep tek parti döneminin ayak izleri çıkmaktadır. Biz bu toprakları hep kanımızla hep malın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Ne zaman ipler tek parti zihniyetinin eline geçti o zaman sıkıntı çekmeye başladık. Ülkenin balına bir felaket gibi çöken bu zihniyete karşı milletin safında yer alanlar çeşitli darbelerle susturuldu.

        "HER TÜRLÜ SALDIRIYA BİRLİKTE KARŞI KOYDUK"
        Bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşayan insanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Bütün bu yanlış uygulamalar bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehirli bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karıyaydık. Hemen kolları sıvadık. İlk iş olarak insanların gönül dünyalarında baskı ile eşleşmiş olağanüstü hali biz kaldırdık. Biz 76 üniversite ile geldik. Geldikten sonra bu sayıyı 206 üniversiteye çıkardık. İşte Batman Üniversitesi bunlardan biridir. Geçtiğimiz 19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık.

        Şehrimizde 500 yataklı hastanemizin ihale süreci başladı. TOKİ kanalı ile 5392 konutu tamamladık 960 konutun yapımı devam ediyor. 3 millet bahçesi projemiz var. Batman'da biz göreve geldiğimizde bölünmüş yol 13 kilometreydi. Buna 149 kilometre ilave ile uzunluğu 162 kilometreye çıkardık. Biz buyuz. Biz eser üretiriz. Kardeşlerim eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.


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