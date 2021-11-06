"HER TÜRLÜ SALDIRIYA BİRLİKTE KARŞI KOYDUK"

Bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşayan insanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Bütün bu yanlış uygulamalar bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehirli bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karıyaydık. Hemen kolları sıvadık. İlk iş olarak insanların gönül dünyalarında baskı ile eşleşmiş olağanüstü hali biz kaldırdık. Biz 76 üniversite ile geldik. Geldikten sonra bu sayıyı 206 üniversiteye çıkardık. İşte Batman Üniversitesi bunlardan biridir. Geçtiğimiz 19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık.

Şehrimizde 500 yataklı hastanemizin ihale süreci başladı. TOKİ kanalı ile 5392 konutu tamamladık 960 konutun yapımı devam ediyor. 3 millet bahçesi projemiz var. Batman'da biz göreve geldiğimizde bölünmüş yol 13 kilometreydi. Buna 149 kilometre ilave ile uzunluğu 162 kilometreye çıkardık. Biz buyuz. Biz eser üretiriz. Kardeşlerim eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.

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