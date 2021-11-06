Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Güzel yüzünüzü görmekten memnuniyet duyuyorum. Biz sizi Allah için seviyoruz.
Ilısu Barajını hizmete aldık. Santralde üretilecek elektrik ülkemizin enerji ihtiyacımızın karşılanmasına önemli katkı sağlayacak. Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem içerde hem dışarda kirli kampanyalar yürütüldü. Elbette sadece Ilısu ile yetinmiyoruz. Bugün burada yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının OSB'deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Biz sizin için varız.
HİZMETLERİ PEŞ PEŞE SIRALADI
Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini karşılamak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen Menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda hayvancılık projelerinin açılışını yapıyoruz. Batman OSB'de faaliyete giren 36 fabrikayı da buradan açıyoruz. 500 milyon liralık yatırım ile açılan bu fabrikalar sayesinde şehrimiz 4000 yeni istihdam sağlanmıştır. İşte bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB'nin kuruluna başladık. Huzura kavuşan Batman'ın yükselişini takdirle izliyor ve gerekli desteği veriyoruz. 20 yıl önce nasıl bir Batman vardı bugün nasıl bir Batman var.