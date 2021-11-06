Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı! '2023'ün zaferini buradan ilan ediyoruz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış törenine, Üsküdar'da Palet Türk Müziği İlkokulu açılış programına ve Sepetçiler Kasrı'nda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak açılış törenine katıldı. Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol maçı yapan Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:

İnanıyorum ki bu hanım kardeşlerimizle birlikte 2023'ün zaferini buradan ilan ediyoruz. Gençlerle inanıyorum ki buradan ilan ediyoruz. Ana kademeyle birlikte inanıyorum ki buradan zafere yürüyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bakın. Aman Ya Rabbi... Modern Ümraniye'ye de bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.

En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekarelik millet bahçemiz olacaktır.

Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. İP de, CHP de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

Her yerde varız. İHA ve SİHA'larımızla Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz.

AİLELERE MADDE UYARISI

Başkan Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde konuştu: İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımını, şiddeti ve cinselliği, her türlü sapkın görüntüyü, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Bu mecraların bir kısmı internet üzerinden çocuklarımıza ulaşıp onları her türlü istismara açık hale getiriyor.

AVRUPA ŞAŞKIN DÜNYA ŞAŞKIN

Başkan Erdoğan, "Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimize Avrupa, dünya şaşkın. Karadeniz'den doğal gazı çıkarmaya başladıktan sonra hem devlet hem halkım kazanacak" dedi.