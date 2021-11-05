Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkeye ve özellikle bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
"BAĞIMLILIKTAN KURTARILAN İNSANLARA..."
"Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkemizin dört bir yanındaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam 104 noktada verdikleri hizmetlerle her yaştan pek çok vatandaşımızın hayatın renklerini yeniden kazanmalarına katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Bu merkezlerde ücretsiz olarak sunulan hizmetler, bağımlılarla sınırlı kalmayıp onların ailelerini ve sosyal çevrelerini de içine alan geniş bir mücadele stratejisine dayanıyor. Bağımlılıktan kurtarılan insanlara, sağlık güvencesinden istihdama, boş zamanlarını değerlendirmeden meslek edindirmeye kadar geniş bir alanda destekler sağlanıyor. Böylece bu iradeyi gösteren insanların önlerinde adeta yepyeni bir dönemin kapıları açılıyor. Psikologlardan sosyal hizmet uzmanlarına kadar geniş bir ekibin içinde yer aldığı zahmetli ve uzun mücadele sürecinin amacı, bağımlılıktan kurtarılan insanların yeniden aynı yanlışa düşmelerinin önüne geçmektir. Yeşilay'ımızın bu çerçevede ülkemiz gerçeklerine uygun şekilde oluşturduğu YEDAM modelinin başarılarını ve giderek genişleyen hizmet ağını takdirle izliyoruz."
"HER KİM İÇKİYE, MADDEYE, KUMARA, SİGARAYA GÜZELLEME DİZİYORSA..."
"Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: