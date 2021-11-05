Başkan Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi: Kanun seçen öğrenciler var mı?

Başkan Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nin ardından Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'na geçti.
Açılışa, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve iş insanı Kazım Türker de katıldı.
Başkan Erdoğan, okula girişinde kendisini selamlayan çocuklarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölüm ile okul hakkında bilgi aldı.