Başkan Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi: Kanun seçen öğrenciler var mı?

Tamamen Türk Müziği eğitim modelinin uygulandığı ilkokulun, konusunda uzman TRT sanatçılarıyla usta-çırak ilişkisinin başarıyla tamamlandığı nadir eğitim kurumlarından biri olduğunu kaydeden Türker, "Okulumuzda tam donanımlı bir konser salonu, tematik Türk müziği müzesi, ses kayıt stüdyosu, enstrüman yapım atölyesi, dijital ses arşivi, akustik avlu gibi müziğe ve sanata dair pek çok imkan bulunmaktadır." diye konuştu.

"Geleceğin gelenekle buluştuğu bir eğitim anlayışı, müziğin beraberinde getirdiği edep, nezaket ve asalet, bu duygulara sahip tam donanımlı gerçek sanatçılar yetiştirmek için yola çıkmış olan Palet Türk Müziği İlkokulu, bu sanata yeteneği olan tüm çocuklarımızı çatısı altında buluşturmak istemektedir." diyen Türker, şöyle devam etti: