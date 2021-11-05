Başkan Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak

"HANİ SİZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞIYDINIZ?"

Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP'de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

İHA ve SİHA'larımızla Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bay Kemal Suriye'yle beraber. Bay Kemal sen YPG'yle beraber oldun. Onları da gömeceğiz.

Kardeşlerim şehir hastanelerimiz başta olmak üzere bir devrim gerçekleştirdik mi? 45 günde Sancaktepe'de şehir hastanesi yaptık. Aynı şekilde Avrupa Yakası'nda da yaptık. Biz bu gayretle yola devam ediyoruz.

"AVRUPA ŞAŞKIN, DÜNYA ŞAŞKIN"

Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular.

Bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak.

Bedeller ödedik ve ödüyoruz. Kardeniz'den doğal gazı çıkarmaya başladıktan sonra hem devlet hem halkım kazanacak.







ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ

Ümraniye Millet Bahçesi, kısa süre içerisinde yalnızca bölgenin değil, İstanbul'un da uğrak yerlerinden biri haline dönüştü.

Doğaya zarar vermeyen, çevre dostu bir anlayışla misafirlerini ağırlayan millet bahçesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmi olarak hizmete açıldı.