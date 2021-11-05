Başkan Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak

Başkan Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz.
Görüntüsü sefil, İnsanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık.
HEDEF 2023'E KADAR 404 MİLLET BAHÇESİ
Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk.
Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir.