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    • 06.11.2021 19:28
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    Başkan Erdoğan Batman'da gençlerle buluştu!

    Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan gençlerle gerçekleştirdiği buluşmalara bir yenisini daha ekledi. Erdoğan Batman'da katıldığı açılış töreninin ardından gençlerle buluştu. Buluşmada gençler Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı söyledi Başkan Erdoğan o anları ilgiyle dinledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Batman’da gençlerle buluştu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

    GENÇLERLE BULUŞTU
    Ziyarete gittiği illerde gençlerle görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan Batman'da da gençlerle görüştü.

    Sosyal medyada AK Parti 23. ve 24. Dönem Van Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan tarafından paylaşılan görüntülerde Erdoğan'ın gençlerle samimi anları dikkat çekti.

    GENÇLER SÖYLEDİ BAŞKAN DİNLEDİ
    Gençler buluşmada Kütçe "Şemle" isimli şarkıyı söylerken Başkan Erdoğan o anları ilgiyle takip etti.
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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Batman'da gençlerle buluştu!
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