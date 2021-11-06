Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.
GENÇLERLE BULUŞTU
Ziyarete gittiği illerde gençlerle görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan Batman'da da gençlerle görüştü.
Sosyal medyada AK Parti 23. ve 24. Dönem Van Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan tarafından paylaşılan görüntülerde Erdoğan'ın gençlerle samimi anları dikkat çekti.