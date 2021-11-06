Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

GENÇLERLE BULUŞTU

Ziyarete gittiği illerde gençlerle görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan Batman'da da gençlerle görüştü.