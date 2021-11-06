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    • 06.11.2021 20:38
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 6 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    HEDEFLEDİĞİMİZ AŞI BAŞARISINA ULAŞAMADIK
    Koca tabloya ilişkin, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79'un kararıysa hepimize örnek olmalı." ifadelerini kullandı.

    5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!
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