Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin’de gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"NİHAYET EMEKLERİNİZİN KARŞILIĞINI ALARAK ÜNİVERSİTELİ SIFATINI KAZANDINIZ"
Bugün Mersin'de çoğunluğu üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve 81 ilimizden gelen gençlerimizden oluşan sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Üniversite kapısına gelene kadar, okul öncesinden ilk, orta ve lise seviyelerine kadar eğitim öğretimin her aşamasından geçen siz değerli kardeşlerim bu sürece büyük emekler verdiniz. Bu yıl nihayet emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli sıfatını kazandınız. Her biriniz ayrı üniversitelerde ayrı fakültelerde, ayrı bölümlerde olsanız da hayalleriniz farklı olsa da geleceğe aynı umutla, aynı heyecanla baktığınızı biliyorum.
"SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERDE HAYATINIZI ZENGİNLEŞTİRMENİZ, DONANIMINIZI ARTIRMANIZ GEREKİYOR"
Öncelikle sizleri üniversite sınavındaki başarınız ve yerleştiğiniz bölümler için tebrik ediyorum. Başarılı bir eğitim öğretim sürecinin ardından hayata atıldığınızda da inşallah aynı başarıyı göstereceğinize eminim. Önünüzdeki uzun üniversite maratonunda elbette önceliğiniz derslerinizde başarılı olmanızdır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerde hayatınızı zenginleştirmeniz, donanımınızı artırmanız gerekiyor. Gerek üniversitedeki imkanları, gerek dışarıdaki fırsatları değerlendirerek hayatınızın bundan sonraki safhasında en hazırlıklı şekilde ona da başlayacağınızdan şüphem yok. Mesela üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri bu bakımdan önemli bir imkandır. Sizlerden spordan teknolojiye, sosyal sorumluluklardan fikri gelişime kadar geniş bir yelpazedeki öğrenci kulüplerinde aktif şekilde yer almanızı istiyorum. Hayatınızın belki de en güzel dönemlerinizi geçireceğiniz üniversite yıllarını ileride özlemle ve hayırla yad etmek için her gününü dolu dolu geçireceğinizi düşünüyorum. Üniversite yılları aynı zamanda gençlerimizin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemlerdir.
"ÖNCE KENDİNİZ OLUN, KENDİNİZİ TANIYIN"
Sizlerden istirhamım asıl kaynaklarına inip araştırmadan, sorgulamadan, tefekkür etmeden, bilhassa da kendi medeniyetinizi, kültürünüzü, tarihinizi tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın. Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu, manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Hani o meşhur kalıpla ifade edecek olursak, 'Önce kendiniz olun. Önce kendinizi tanıyın. Önce kendinizin de içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminizi tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Ondan sonra fikri ve siyasi safınızın adını koyun.'
"YENİ BİR DİL ÖĞRENMEK YENİ BİR DÜNYAYI, KÜLTÜRÜ, HAYAT VE DÜŞÜNCE BİÇİMİNİ DE ÖĞRENMEK DEMEKTİR"
Bir diğer önemli husus yabancı dil eğitimine önem vermenizdir. Yabancı dil eğitimini önce iletişim ardından da ilgi seviyenize göre akademik standartlarda çözmeden hayata başlarsanız kendinizi bir adım geride bulursunuz. Hatta artık bir yabancı dil dahi yeterli olmuyor. İkinci, üçüncü yabancı dil bilmek tercih sebebi haline geliyor. Yeni bir dil öğrenmek aynı zamanda yeni bir dünyayı, yeni bir kültürü, yeni bir hayat ve düşünce biçimini de öğrenmek demektir. Meseleye bu açıdan baktığınızda yabancı dil öğrenmenin size, okuldaki ihtiyaçların çok ötesinde bir katkı sağlayacağını göreceksiniz.
"ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ HAYATIN TÜM BOYUTLARININ KAPILARINI AÇAN BİR İŞLEVE SAHİPTİR"
Üniversite eğitimi size mesleki bir formasyon kazandırmanın ötesinde ilim ve dolayısıyla hayatın tüm boyutlarının kapılarını açan bir işleve sahiptir. Hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden, bilgi kaynaklarından ne kadar çok yararlanırsanız üniversite eğitiminin bu yönünü o derece değerlendirmiş olursunuz.
"CUMHURİYET TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ PROJELER GELİŞTİRDİK"
Sevgili gençler, merhum Nurettin Topçu, 'Gençler geleceğin tohumudur.' diyor. Tohum olarak bu vatanın bağrına düşen sizler önce filize, ardından görkemli çınarlara dönüşecek. Kendinizle birlikte bu milletin de geleceğini şekillendireceksiniz. Aileleriniz her vakit olduğu gibi üniversite eğitiminde de sizlerin en büyük destekçiniz olacaktır. Biz de 19 yıldır gençlerimizi eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, teknolojiden girişimciliğe kadar her alanda hayallerini hayata geçirmeleri için desteklemenin gayreti içindeyiz. Bu çerçevede Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik, yatırımlar yaptık, imkanlar sağladık.