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    • Güncel
    • 05.11.2021 09:44
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    • 05.11.2021 12:23
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    Terörün finansmanına ağır darbe: 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

    AA
    Terörün finansmanına ağır darbe!
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.



    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu.




    KANADA'DAN PKK'YA FİNANSMAN
    Bu çerçevede, terör örgütü PKK/KCK'ye finansman sağladığı yönünde makul sebepler dikkate alınarak kuruluş yeri Toronto olan Anadolu Kültür Vakfı ve 7 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Güncel Terörün finansmanına ağır darbe: 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu
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