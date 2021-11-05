Terörün finansmanına ağır darbe: 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu





RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu.