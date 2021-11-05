Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası yeniden alevlendi! Karşılıklı şok suçlamalar

Eymür'ün, FETÖ'nün Ergenekon kumpasında da kullandığı yalanları tekrarlaması dikkat çekti. Eymür, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hem orduda hem de MİT'te adamları olduğunu iddia etti. Perinçek için "İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır." dedi. Eymür, emperyalizmle 50 yıldır yumruk yumruğa mücadele eden Aydınlıkçıların 'solun gelişmesini engellemeyi hedeflediğini' iddia etti!

Söyleşinin ilk kısmını Aydınlık'a değerlendiren Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Ferit İlsever, Mehmet Eymür'ün Amerikan Gladyosundaki görevine dikkat çekti:

"Eymür, Gladyo'nun yaklaşık yarım yüzyıldır Türkiye operasyonlarını duyuran, bu operasyonlara hazırlık kapsamında psikolojik savaş görevini yerine getiren bir rol oynadı. Burada esas olan hep antiemperyalist kuvvetleri hedef göstermek, suçlamak, sözcülüğünü yaptığı operasyon merkezi Gladyo'yu gizlemek, örtmek ve masum göstermek çabasıdır. Hayatı boyunca işi bu oldu. O merkezin, CIA'nın elemanıdır. Bunu da kendisi itiraf etmektedir.

"Çiller Özel örgütü kanıtlı. Onu bile savunması bu merkezin görevlisi olduğunu gösteriyor. Ve bu yapılanmayı hedef alan Doğu Perinçek'i hedef alıyor. Örgütü gizleyerek, örterek....

"Bu son açıklamasında da yine Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek ve partisini hedef alıyor. 'İngiliz, Amerikan ajanıdır.' diye... O merkezin hayal ettiği operasyonlar var. RAND Corporation raporunda da işaret edilen 'yaratıcı yıkıcılık' uygulamalarına zemin hazırlamak. Amerika'nın, CIA'nın görevlisi olarak bu duyuruları yapmaktadır.

"1972 yılında bizlere, partimize düzenlenen operasyonun başındadır. Kendisi söylemektedir, MİT tarafından görevlendirilmediğini, doğrudan doğruya CIA'nın talimatıyla Aydınlıkçılara operasyon yaptıklarını... Daha sonra Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de öldürülmesi operasyonunun başındadır. En önemlisi de Filistin Kurtuluş Hareketi'ne destek amacıyla Filistin'in Nahr El Bared kampında bulunan arkadaşlarımızın öldürülmesi operasyonunun başında yer almıştır. Bizzat kendisi ATİN.org adını veridği sitede bu arkadaşlarımızın yerini tespit ettiklerini ve MOSSAD'a bildirdiklerini yazmıştır. Eymür, o şehit arkadaşlarımızın da katilidir.

"87-88 yıllarında TSK'nın Gladyo'dan uzaklaşarak bölgede bağımsızlıkçı tutum aldığı zamanlarda iki Nejdet operasyonunun mimarıydı. Bunları kendisi söylüyor. Özal'ın talimatıyla Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ve Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun'a karşı operasyonun başındaki isimdir. Sonrasında 90'lı yıllarda Çiller Özel Örgütü'nün MİT Kontrterör Dairesi'nin başına getirilmiştir. Bu dairenin rezillikleri, Azerbaycan darbesinin, Yeşil suikastının, Genel Başkanımıza karşı operasyonların düzenleyicisidir. Bu alçakça saldırılar, MİT tarafından da tespit edilmiş ve bu daire kapatılmıştır.