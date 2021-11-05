Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası yeniden alevlendi! Karşılıklı şok suçlamalar

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında yeni iddialarda bulundu. MİT'çi Hiram Abas'ın öldürülmesinde Doğu Perinçek'in parmağı olduğunu savunan Mehmet Eymür, Perinçek'in İngiliz istihbaratı ve ABD için çalıştığını savundu. Eymür, TSK ve MİT içinde yüzbaşıdan generale kadar adamlarının olduğunu savundu. İşte Mehmet Eymür'ün Gökçer Tahincioğlu'na verdiği röportajın ilgili bölümleri...
HİRAM ABAS'I PERİNÇEK HEDEF GÖSTERDİ
- Hiram Abas'la çok yakındınız. Bugünden bakınca suikastı nasıl yorumluyorsunuz?
Bir kere orada Doğu Perinçek'e çok büyük tepkim var. Bugün MİT'çinin adını yazana hapis cezası veriyorlar. O tarihte her şeyini, plakasını, telefonunu, evini, adresini hepsini verdiler. Bir nevi "öldürün" denildi. Hiram Bey de hissetmişti zaten. Arkasından felaket oldu. Kontrol edildiğini biliyordu Hiram Bey. Enteresan olan ilk Amerikan casusunu yakalamamızdan sonra olmasıdır. İlk Aydınlık'ta yayınlar başladı. Hiram Bey ve beni CIA ajanı yaptılar o haberlerde. Biz aksini çözmüşüz ama bizi suçluyorlar. Sonra tüm bilgileri verdiler…
'PERİNÇEK İNGİLİZ İSTİHBARATIYLA AMERİKALILARIN ADAMIDIR'
- Doğu Perinçek etkili mi MİT içinde?
Perinçek'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MİT'te. Bana kalırsa Perinçek, tamamen, İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Kesinlikle öyledir.
- Bunu bilgiyle mi söylüyorsunuz?
Evet.
- 68 kuşağından, öğrenci hareketinden gelen bir isim, o tarihten bu yana böyle mi?
Evet, solun gelişmesini Türkiye'de engellemek için kurulan bir örgüt. Türkiye'de birçok yere girmiş durumda Amerika. Biz bu etkiyi maalesef çıkartamadık.
PERİNÇEK'E YÖNELTİLEN İDDİALARA AYDINLIK'TAN YANIT
Perinçek cephesi, bugün Aydınlık'ta yer alan "Devlet raporlarında Eymür" başlıklı haberde tartışmayı alevlendirdi. Söz konusu haberde "CIA'yla ilişkisi sebebiyle MİT'ten atılan Mehmet Eymür, ABD'nin kaos planları çerçevesinde yine sahneye sürüldü." denildi.
İşte Aydınlık üzerinden Eymür cephesine verilen o yanıt:
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İsmi MİT raporlarında 'Çiller Özel Örgütü'nün üst sıralarında yer alan, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği 'Siyasi cinayetler' söyleminin ardından yine sahneye çıktı. Eymür, T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na röportaj verdi. Dün yayınlanan ilk kısımda Eymür, her zamanki gibi Aydınlıkçıları hedef aldı, Gladyo'nun silahlı örgütleri olan FETÖ ve PKK'yı perdeledi.
Çiller Özel Örgütü diye bir yapı olmadığını öne süren Eymür, dönemin MİT Başkanı Sönmez Köksal'ın imzaladığı raporun yanlış olduğunu savundu.