Türkiye'nin sınır dışı operasyon hazırlığı bölgeyi tutuşturdu! ABD'den teröristlere yardım, Esad'dan küstah tehdit

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan iki özel harekat polisi için başsağılığı dileyen Başkan Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız." demişti.
BÖLGE KAYNIYOR
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Suriye'de sıcak dakikalar yaşanıyor. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait ilk 50 TIR'lık konvoy, terör örgütü PKK kontrolündeki Kamışlı kentine girdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı üzerinden Kamışlı'ya ulaşan konvoyda lojistik malzeme yüklü 50 TIR'ın bulunduğu belirtildi.
KATİL ESAD TUTUŞTU
Esad cephesinden de Türkiye'ye yönelik yeni bir tehdit mesajı geldi. Suriye Ulusal Uzlaşı Merkezi mensubu Ömer Rahmun, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine harekat başlatması durumunda, Suriye ordusunun İdlib'de iki aşamalık bir operasyon yürüteceğini söyledi.