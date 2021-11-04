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    • Güncel
    • 04.11.2021 10:17
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    • 04.11.2021 10:17
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    Türkiye'nin sınır dışı operasyon hazırlığı bölgeyi tutuşturdu! ABD'den teröristlere yardım, Esad'dan küstah tehdit

    Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon hazırlığı bölgeyi karıştırdı. Sınır bölgesine zırhlı araçlar ve komandolar sevk edilirken bebek katili Esad'ı korku sardı. Türkiye'nin operasyon başlatması durumunda İdlib'e gireceğini söyleyen Esad cephesi küstah bir tehditte bulundu. Amerika ise terör örgütü PKK/YPG'ye tırlarca dolusu yardım gönderdi. İşte bölgedeki sıcak gelişmeler.

    Türkiye’nin operasyon hazırlığı bölgeyi tutuşturdu!

    Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan iki özel harekat polisi için başsağılığı dileyen Başkan Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız." demişti.

    BÖLGE KAYNIYOR

    Erdoğan'ın açıklaması sonrası Suriye'de sıcak dakikalar yaşanıyor. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait ilk 50 TIR'lık konvoy, terör örgütü PKK kontrolündeki Kamışlı kentine girdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı üzerinden Kamışlı'ya ulaşan konvoyda lojistik malzeme yüklü 50 TIR'ın bulunduğu belirtildi.

    KATİL ESAD TUTUŞTU

    Esad cephesinden de Türkiye'ye yönelik yeni bir tehdit mesajı geldi. Suriye Ulusal Uzlaşı Merkezi mensubu Ömer Rahmun, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine harekat başlatması durumunda, Suriye ordusunun İdlib'de iki aşamalık bir operasyon yürüteceğini söyledi.

        Rahmun, "Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin askeri harekatı başladığı anda, ilk aşamada Cebel ez-Zaviye, Cisr eş-Şuğur, El Gab ile M4 karayolu ve onun 8 kilometre kuzeyi kurtarılacak" dedi.

        BİNLERCE ASKER ALACAKLARMIŞ

        Suriye rejiminin 25. Özel Görev Gücü Tümeni'ne İdlib ve çevresine konuşlandırılmak üzere 1000 asker alınacağı duyuruldu. Gençlerin alımı için Lazkiye, Humus, Hama ve Şam valiliklerinin her birinde dört yeni işe alım ofisi açıldı.

        Bölümün güvenlik ofisleri, yeni gönüllülerin maaşını ayda 45 dolar olacak ve Hama'daki kamplarda 15 günlük bir eğitime tabi tutulacaklar. Yerel haber kaynakları Hama'daki kamplarda eskiden sivil olan 550 kişinin eğitiminin tamamlandığını duyurdu.

        MEHMETÇİK EMRİ BEKLİYOR

        Milli güvenliği söz konusu olduğunda olmazları olduran Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.

        Nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik, verilen tüm desteklere rağmen sahadaki mücadelesinde yüksek motivasyonunu koruyarak meşru müdafaa çerçevesinde gerekeni yapıyor.

        TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" sözlerinin ardından "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" sorusu akıllara geldi.

        Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamında bertaraf ederek ülkedeki iç karışıklığın etkisini minimize eden Türkiye, son dönemde artan tacizlerin önüne geçmek için terörü kaynağında yok etme stratejisini sürdürecek.

        Ankara, öncelikle belirlenen güvenli hat içindeki stratejik hedeflerin yok edilmesi akabinde de de gerekli adımların atılması için belirlenen bölgelerdeki etkin güçlerle temasta olacak.

        Milli menfaatlerini korumak için ne gerekirse onu yapan Türkiye, teröre karşı kol kola mücadele etmek istemeyenlerle karşılaşılması halinde de kendi imkanlarıyla teröristlerin inlerini başlarına yıkacak.
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        Haberler Güncel Türkiye'nin sınır dışı operasyon hazırlığı bölgeyi tutuşturdu! ABD'den teröristlere yardım, Esad'dan küstah tehdit
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