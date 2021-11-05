Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüman vatandaşlar sabah ilk saatlerinden bu yana illere göre hangi saatlerde Cuma namazının kılınacağını merak ediyor ve ona göre camilere gitmek için kendisini hazırlıyor. Bir Cuma gününe daha ulaşmanın iç huzurunu yaşayan İslam dünyası Cuma namazına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilir.
İLLERE GÖRE CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?
Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz.
Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.