Hazine ve Maliye Bakanlığından Gri Liste açıklaması: "Hak edilmeyen bir sonuçtur"





Türkiye'nin 39 üyesi bulunan FATF'nin 1991'den bu yana üyesi olup, uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları attığına dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde "Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunu çıkarmıstır. Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır" denildi.