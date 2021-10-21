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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 21:18
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    • 21.10.2021 21:26
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    Hazine ve Maliye Bakanlığından Gri Liste açıklaması: "Hak edilmeyen bir sonuçtur"

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF'nin Türkiye'yi 'gri listeye' almasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) raporunda ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." denildi.

    Bakanlıktan ’Gri Liste’ açıklaması!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımları atacak." denildi.

    Açıklamada, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında uluslararası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren bir kuruluş olduğu kaydedildi.


    Türkiye'nin 39 üyesi bulunan FATF'nin 1991'den bu yana üyesi olup, uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları attığına dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde "Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunu çıkarmıstır. Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır" denildi.



        Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen, Türkiye'nin FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirdiği vurgulanırken, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği belirtildi.
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