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    • Güncel
    • 05.11.2021 07:43
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    • 05.11.2021 07:55
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    Meteoroloji saat vererek uyardı: Yağış yok pus ve sise dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakikaları uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 5 Kasım hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji saat vererek uyardı: Pus ve sise dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR
    Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    PUS VE SİS UYARISI
    Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ÇORUM °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        SAMSUN °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        TOKAT °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        TRABZON °C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 14°C
        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 12°C
        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel Meteoroloji saat vererek uyardı: Yağış yok pus ve sise dikkat!
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