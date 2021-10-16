Türkiye Suriye'ye operasyona hazırlanıyor! İşte harekatın hedefindeki 4 şehir

Nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik, verilen tüm desteklere rağmen sahadaki mücadelesinde yüksek motivasyonunu koruyarak meşru müdafaa çerçevesinde gerekeni yapıyor.

Uzmanlar, Suriye'de gerçekleştirilen terörün belini kıran, sivillere umut olan operasyonlarla kongreye mektup gönderen ABD'ye de İtalya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi stratejik bir mesaj verildiği değerlendirmesini yapıyor.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" sözlerinin ardından "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" sorusu akıllara geldi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamında bertaraf ederek ülkedeki iç karışıklığın etkisini minimize eden Türkiye, son dönemde artan tacizlerin önüne geçmek için terörü kaynağında yok etme stratejisini sürdürecek.

Ankara, öncelikle belirlenen güvenli hat içindeki stratejik hedeflerin yok edilmesi akabinde de de gerekli adımların atılması için belirlenen bölgelerdeki etkin güçlerle temasta olacak.