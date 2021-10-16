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    • 16.10.2021 10:37
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    Türkiye Suriye'ye operasyona hazırlanıyor! İşte harekatın hedefindeki 4 şehir

    Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon gündemde. Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği "En kısa sürede gereken yapılacak" açıklaması sonrası bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Mehmetçik elleri tetikte beklerken harekatın merkezinde 4 şehrin olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

    Türkiye Suriye’ye operasyona hazırlanıyor!

    Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan iki özel harekat polisi için başsağılığı dileyen Başkan Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız." demişti.

    TSK HAZIR

    Erdoğan'ın açıklaması sonrası Suriye'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Bölgeye zırhlı araçların sevkleri başlarken harekatın nerelere yapılacağı ise merak ediliyor. Türkiye'nin yeni askeri harekatının hedefinde 4 şehir var: Menbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Temir.

    Milli güvenliği söz konusu olduğunda olmazları olduran Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.

        Nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik, verilen tüm desteklere rağmen sahadaki mücadelesinde yüksek motivasyonunu koruyarak meşru müdafaa çerçevesinde gerekeni yapıyor.

        Uzmanlar, Suriye'de gerçekleştirilen terörün belini kıran, sivillere umut olan operasyonlarla kongreye mektup gönderen ABD'ye de İtalya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi stratejik bir mesaj verildiği değerlendirmesini yapıyor.

        TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" sözlerinin ardından "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" sorusu akıllara geldi.

        Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamında bertaraf ederek ülkedeki iç karışıklığın etkisini minimize eden Türkiye, son dönemde artan tacizlerin önüne geçmek için terörü kaynağında yok etme stratejisini sürdürecek.

        Ankara, öncelikle belirlenen güvenli hat içindeki stratejik hedeflerin yok edilmesi akabinde de de gerekli adımların atılması için belirlenen bölgelerdeki etkin güçlerle temasta olacak.
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