Şehit aileleri Selahattin Demirtaş'ı güzelleyen Amerikan FOX'una tepkili: Yapılan kasıtlı bir şekilde terör propagandası

Yasin Börü ve arkadaşlarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Kobani olaylarının yıl dönümünde FOX TV tarafından canlı yayına alınması şehit ve gazi ailelerinin tepkisine neden oldu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu durumun pişkinliğin ötesinde bu milleti incitmek olduğunu söyledi.6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin talimatı ile terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olurken, 37 kişi hayatını kaybetmişti.