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    • Güncel
    • 09.10.2021 19:13
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    • 09.10.2021 19:41
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    Şehit aileleri Selahattin Demirtaş'ı güzelleyen Amerikan FOX'una tepkili: Yapılan kasıtlı bir şekilde terör propagandası

    6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV canlı yayına çıkarılması toplumun vicdanını yaraladı. Şehit ve gazi aileleri canlı yayındaki Demirtaş güzellemesine tepki gösterdi. Durumun pişkinliğin ötesinde milleti incitmek olduğunu söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, Demirtaş'ın eşine televizyon ekranlarında 'O hiç pişman olmadı' dedirtmek pişkinliğin ötesinde kasıtlı bir şekilde terör propagandası yapmaktır" ifadelerini kullandı.

    Şehit aileleri Demirtaş’ı güzelleyen FOX’a tepkili!

    Yasin Börü ve arkadaşlarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Kobani olaylarının yıl dönümünde FOX TV tarafından canlı yayına alınması şehit ve gazi ailelerinin tepkisine neden oldu.


    15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu durumun pişkinliğin ötesinde bu milleti incitmek olduğunu söyledi.

    İşte Gündüz'ün açıklamarından satır başları;

    6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin talimatı ile terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olurken, 37 kişi hayatını kaybetmişti.



    YASİN BÖRÜ VE 3 ARKADAŞI...
    Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve 3 arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.



    Bebek katili PKK terör örgütü yandaşlarının saldırıları bunlarla sınırlı kalmadı. Ayrıca çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu. Bu saldırıların devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.



    "SİZ TERÖRİSTSİNİZ"
    7 yıl önce eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Sokağa inin' çağrısı üzerine başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, Demirtaş'ın eşine televizyon ekranlarında 'O hiç pişman olmadı' dedirtmek pişkinliğin ötesinde bu milletin ruhunu incitmek, kasıtlı bir şekilde terör propagandası yapmaktır.

    Sizi asla ne Kürt ne Türk olarak kabul etmiyoruz. Siz teröristsiniz.



        AMERİKAN FOX'UNDAN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ
        FOX TV 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti. İsmail Küçükkaya'nın Demirtaş güzellemesi dikkatlerden kaçmadı. FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal da Demirtaş güzellemesinden geri durmadı. Portakal, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Demirtaş'a destek verdi.



        KÜÇÜKKAYA ÇOK ÜZGÜN: "MAVİ GÖKYÜZÜNDEN UZAK"
        Küçükkaya, terörist Demirtaş için "Hayatının kıymetli bir 5 yılı... Eşinden, kızlarından, annesinden, babasından, sevdiklerinden, mavi gökyüzünün altında olmaktan uzakta" gibi ifadeler kullandı.



        EMEKLİ TİLKİ PORTAKAL DA BOŞ DURMADI
        FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal da Demirtaş güzellemesinden geri durmadı. Portakal, sosyal medya hesabından "Cezaevinden bir roman daha… Siyasetten tutuklulu siyasete oradan yazarlığa… Aklıma düşen soru şu oldu: Demirtaş nereye koşuyor? Çıktığında siyasete mi döner yoksa edebiyatla mı uğraşır? İzleyip göreceğiz." paylaşımı yaparak Demirtaş'a destek verdi.


            RTÜK'TEN FOX TV'YE İNCELEME
            Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla yayınlanan 'Çalar Saat' programındaki Selahattin Demirtaş güzellemesine ilişkin harekete geçti. RTÜK'ten yapılan açıklamada, "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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            Şehit aileleri Demirtaş’ı güzelleyen FOX’a tepkili!
            Haberler Güncel Şehit aileleri Selahattin Demirtaş'ı güzelleyen Amerikan FOX'una tepkili: Yapılan kasıtlı bir şekilde terör propagandası
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