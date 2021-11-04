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    • 05.11.2021 04:50
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    • 05.11.2021 04:50
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    Karar Resmi Gazete'de! İl milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

    Milli Eğitim Bakanlığınca il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartlarında değişik yapıldı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Karar Resmi Gazete’de! Atama şartları değişti

    Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    O ŞART GETİRİLDİ
    Buna göre, il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az 4 yıl, şube müdürü kadrosunda en az 2 yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olma şartı getirildi.

    İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda ayrıca öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olması şartının aranacağı belirtildi.

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    Haberler Güncel Karar Resmi Gazete'de! İl milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
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