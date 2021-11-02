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    • 02.11.2021 17:12
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    Kılıçdaroğlu cuma hutbelerinde Atatürk'ün anılmamasına tepki gösterdi! O kararnameyi unuttu: Atatürk kendisi yasakladı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında 29 Ekim'in cuma gününe denk gelmesi ve cuma hutbelerinde Atatürk'ün anılmamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran bir kişiye Cuma Hutbesi'nde saygı duyulması lazım" derken Atatürk'ün yayınladığı kararnameyi es geçti. Çünkü Atatürk, hutbelerde kendi adının anılmasını yasaklamıştı.

    Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk gafı! Baltayı taşa vurdu

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin 98. yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anılmadığını belirterek, "Bu gerçekten de kabul edilmesi gereken bir tavır ve tutum değildir. En azından Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran bir kişiye Cuma Hutbesi'nde saygı duyulması lazım" iddiasında bulundu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINI ATATÜRK'ÜN KARARNAMESİ YALANLIYOR!
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığı öğrenildi.

        Atatürk'ün, tüm valiliklere gönderdiği 5 Mart 1924 tarihli kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet'e dua edilmesi isteniyor.

        Atatürk'ün söz konusu kararnamesinde, "Bundan sonra hutbelerde isim zikredilmeksizin 'millet ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilmesini" isteniyor.
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