Son dakika: Yeniden kapanma olur mu? Üçüncü doz BioNTech gerekli mi? İşte Bakan Koca'dan merak edilen soruların yanıtı!

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac'taki son durumla ilgili, "İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000'i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.
Bakan Koca, "Çalışma ne kadar hızlı yapılırsa acil kullanımla birlikte seri üretime geçmiş olacağız" dedi.
OKULLARDA PCR TARAMASI
Okullarda PCR taraması sonuçlarıyla ilgili de, "Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olama ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli bu sorulmamalı salgın okulların kapanma sebebi olmayacak" ifadelerini kullandı.