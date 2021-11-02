Londra Filarmoni Orkestrası’nın “Çaldığımız en iyi salon” dediği AKM'yi Enver Aysever İstanbul'a zulüm olarak gördü

Deprem riski nedeniyle yıkılıp yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
Dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası'nın "Çaldığımız en iyi salon" yorumunda bulunduğu yeni AKM, hükümete muhalif isimleri rahatsız etti.
TAMAMEN İDEOLOJİK BİR TERCİH
Gazeteci Enver Aysever, eski AKM'nin yıkılmasıyla İstanbul'a zulmedildiğini savundu. Aysever, "Dünyanın hiçbir önemli ülkesi şehirlerine bu zulmü yapmaz. Anılarımız, belleğimiz silindi. Bu tamamen ideolojik bir tercihtir" dedi.