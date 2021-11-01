Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzaladı! 81 ile yeni talimat...

"Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri" başlıklı resmî yazı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.
Yazıda şu ifadelere yer verildi;
"Bilindiği üzere, yataklı tedavi kurumlarımızda hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesi esastır. Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler; personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için, çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir.
"GECE NÖBETİ TUTANLARA ERTESİ GÜN GÖREV VERİLMEZ"
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde "Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir." hükmü ile hemen ardından, (e) bendinde "Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez." hükmü yer almaktadır. Mecburiyetler dışında yoruma açık değildir.