Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzaladı! 81 ile yeni talimat...





Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin; eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında yürütülmektedir. Uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetleri, bu yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında; "Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir." hükmü ile belirlenmiştir. Bakanlığımızın 21.10.2016 tarihli ve E.02-4523 (2016/19) sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekilmiştir.